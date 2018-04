Scandicci: fioriscono i tulipani nell'area ex Cnr

Per la prima volta in Toscana arriva l’iniziativa Wander and Pick: un giardino di tulipani dove ci si potrà rilassare e raccogliere i fiori. E dove? Nell’area ex Cnr di Scandicci. Solo a Milano negli anni passati è stata fatta una simile esperienza. Gli scandiccesi da qualche giorno vedono già una distesa di colori dal giallo del tulipano Strong Gold al rosa pallido di Mata Hari fino al viola di Queen of the Night in Via Pantin. Ma la fioritura massima si registerà il prossimo fine settimana. Sono state piantate 65 specie diverse del fiore, in tutto più di 200 mila tulipani.

Si tratta di un progetto voluto dall’amministrazione comunale e dall’associazione Onlus “Tribù della Terra”, l’iniziativa non ha alcun costo per il Comune. “Ci siamo incontrati - ha detto l’assessora all’ambiente Barbara Lombardini - loro cercavano un’area per fare questo progetto mentre noi cercavamo qualcosa di innovativo”.

Il giorno dell'inaugurazione è fissato per lunedì 9 aprile con il Sindaco Sandro Fallani 10,45. Per le scuole di Scandicci il campo fiorito sarà aperto gratuitamente tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.

“Chi entrerà nel giardino versando due euro potrà scegliere tre fiori – afferma Lombardini – inoltre stiamo cercando di mettere delle panchine per fare foto o riposarsi nel giardino”. A Scandicci sono arrivati massimi esperti della coltivazione dei tulipani dall’Olanda. Hanno studiato il terreno dell’ex Cnr ed hanno dato il via libera all’associazione e al Comune per avviare la piantagione. Le scuole di Scandicci entreranno gratuitamente e assisteranno a una piccola sperimentazione di coltivazione biologica di tulipani e narcisi con humus di lombrichi. Il giardino sarà aperto tutti i giorni: la mattina per le scuole e nel pomeriggio per tutti. Sembra quindi che questa zona, abbandonata e lasciata all’incuria per diversi anni, vedrà una rinascita.

“Abbiamo aderito al progetto di arte ecologica sia per l’indiscutibile bellezza di un campo fiorito nel centro della nostra città, sia per i contenuti dall’alto valore innovativo dell’iniziativa – dice l’assessora all’Ambiente Barbara Lombardini - attraverso l’impegno di esperti e volontari e la sperimentazione sul campo, infatti, i promotori hanno come obiettivo primario quello di dare indicazioni su un modello di floricoltura biologico e sostenibile”.

Gallery