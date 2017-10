Scandicci, botte tra teenager davanti alla tramvia

Ieri sera, poco prima delle 19, due quindicenni sono venute alle mani in Piazza della Resistenza davanti alla fermata della tramvia. Sebbene in un primo momento si fosse diffusa la notizia di un'aggressione su una ragazza da parte di più soggetti, dopo qualche ora è stato appurato che le persone coinvolte erano due. Coetanee, che però non si conoscerebbero. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che ora stanno risalendo all'identità dell'altra giovane coinvolta. La ragazza aggredita, avrebbe battuto la testa sull'asfalto, è stato accompagnata a Torregalli dove è uscita con una prognosi di 7 giorni per un trauma cranico.