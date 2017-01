Scandicci, guardia "infedele": borse Burberry rubate vendute su Ebay 

Una guardia giurata di 36 anni è finita ai domiciliari con l'accusa di peculato dopo che si è scoperto che rivendeva in proprio borse di un terzista del marchio Burberry. Disposto anche il sequestro preventivo del conto dell'uomo per un valore di circa 30mila euro. La denuncia è partita alcuni mesi fa quando dal laboratorio di Scandicci sono cominciate a sparire le borse griffate, sia di produzione sia di campionario, addirittura con pezzi unici, dal magazzino. Quest'ultimo sorvegliato proprio dalla guardia giurata. A dare l'avvio alle indagini erano stati alcuni dipendenti Burberry dopo che avevano trovato sulla piattaforma di aste online "Ebay" le borse scomparse, ad un costo di circa 200 euro a fronte di una vendita al pubblico di oltre mille al pezzo.



Dai riscontri della polizia si è scoperto che la guardia prima fotografa i pezzi nel magazzino per poi metterli all'asta. Una volta trovato il compratore portava via, come mostrato in alcuni filmati, le borse pregiate. L'uomo è stato incastrato anche il suo codice Iban, su cui venivano versati i soldi delle vendite. Una trentina le borse griffate che mancano all'appello.