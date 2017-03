Scandicci, beni culturali svendesi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

Avevamo pronosticato un dibattito sterile: ne abbiamo avuto la conferma. Il Sindaco ha rifiutato un Consiglio Comunale aperto ad interventi esterni, come invece richiesto dalle opposizioni: abbiamo assistito alla solita vibrante arringa del Sindaco il quale, invece di dare risposte e dettagli sul piano di recupero, accusa le opposizioni di essere critiche sul progetto ed autocertifica che destinare il monastero della Badia a resort per magistrati è l'unica soluzione che ne consenta il recupero.

Potrebbe esserlo, ma avremmo voluto avere risposte ad alcune domande semplici: - come si possono realizzare 80 camere con aria condizionata, doccia e bagno oltre ad una sala ristorazione per i magistrati senza snaturare la vocazione del luogo? - quanta parte ne rimarrà fruibile come bene culturale? - quali altre attività vi potranno essere insediate? - vi sono altre strade per il recupero? Se avessimo potuto dare la parola a degli esperti nel settore ci avrebbero potuto dare la loro impressione. Avremmo potuto ascoltare, ad esempio Maria Rita Signorini, Presidente regionale di Italia Nostra, che già si è espressa con parole critiche sulla decadenza del vincolo paesaggistico causato da un ricorso al TAR fra i cui firmatari figurava anche il Sindaco. Avremmo potuto ascoltare esperti del calibro del Prof. Tomaso Montanari, che già si è interessato dell'argomento. Avremmo potuto sentire un architetto esperto in beni archeologici per sapere se ritenesse possibile recuperare un bene artistico di tale portata, quasi unico in Europa, trasformandolo in foresteria per Magistrati. Avremmo potuto ascoltare la Senatrice Michela Montevecchi che ha presentato una risoluzione per il recupero della parte privata della Badia in Commissione Beni Culturali, risoluzione che fù "approvata all'unanimità" nel 2014: ma la Senatrice avrebbe anche domandato come mai il Sindaco PD non abbia mai chiesto al suo ministro dei Beni Culturali, PD, di farsi carico e portare avanti questa risoluzione unanimemente approvata.

Era essente anche Don Carlo, che si è battuto da sempre come un leone per assoggettare l'area a vicolo paesaggistico e per tentare il recupero della parte privata. Ha invece mandato uno scritto con un appello accorato. E quindi porte chiuse e tutti ad ascoltare il Sindaco. Sindaco che in primis accusa le opposizioni dei comportamenti dei loro rappresentanti in parlamento che avrebbero bocciato un emendamento alla Legge Finanziaria del 2015 che avrebbe consentito agli Enti locali di aggirare il divieto di comprare dei beni che non siano strettamenti strumentali all'attività dell'Ente. Abbiamo fatto notare che in riferimento a quell'emendamento, siamo informati, poichè non è mai arrivato in aula, non è mai stato formulato.

Si accusano le opposizioni di non aver votato una cosa che non esiste. Fantastico. Sindaco che poi invita le opposizioni a formulare qui e subito proposte alternative ma concrete, precise e dettagliate, con i numeri, se no siamo degli incapaci, oppositori per principio. Abbiamo fatto rilevare che la Sua proposta è la prima ad essere non ben definita. Che è stata appresa solo dai giornali e che mai è stata commentata o condivisa nelle Commissioni Consiliari, luogo istituzionalmente preposto a questi approfondimenti. Nel consiglio aperto avremmo voluto sentire esperti ed ipotizzare soluzioni condivise. Ma tant'è. Abbiamo comunque avuto modo di dire che un complesso monastico di importanza Europea DEVE essere di competenza dei Ministero dei Beni Culturali. Ministero di cui in commissione al senato nel 2014 si è già impegnato unanimenente al recupero. PD locale chiama PD al Governo: dove siete? state pensando ai cittadini vero? http://www.movimento5stellescandicci.it/beni-culturali-svendesi/ https://youtu.be/cweLbWg6uz8