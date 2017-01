Possibili disagi sulle strade fiorentine dopo un incidente avvenuto questa mattina all'altezza dell'entrata in A1 di Firenze Scandicci, in direzione Bologna, che ha visto il tamponamento tra tre auto. Lungo la superstrada Firenze Pisa Livorno rallentamenti per traffico tra Lastra a Signa e Scandicci. In città code sul Viadotto dell'Indiano.