Scandicci, evade per il vizio: arrestato per un pacchetto di sigarette

Ieri pomeriggio i carabinieri hanno tratto in arresto, per il reato di evasione, un ecuadoregno di 27 anni. Lo stesso, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, si era allontanato senza autorizzazione dalla sua abitazione. L’arrestato ha spiegato che si era allontano per andare a comprare le sigarette. Dopo la compilazione degli atti è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.