Scandicci, ubriaca davanti al discount: aggredito carabiniere

Ieri sera i carabinieri hanno arrestato una 46enne, originaria di Merano, dopo che aveva aggredito un carabiniere provocandogli lesioni giudicate guaribili in circa 10 giorni. I militari erano intervenuti dopo alcune segnalazioni in quanto la donna, ubriaca, avrebbe infastidito alcuni clienti del supermercato Penny Market di via Pisana. La donna, già nota alle forze dell'ordine,è finita in manette per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.