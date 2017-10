Santo Spirito, controlli senza sosta: si ferisce nell'auto della polizia

Continuano senza sosta la lotta allo spaccio di droga nell'area di Santo Spirito. Già tra lunedì e martedì la polizia aveva effettuato dei controlli e identificato alcuni soggetti, irregolari sul territorio italiano, e ne aveva denunciati due per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Ieri notte i controlli sono continuati portando all'arresto di un 25enne marocchino trovato in possesso di una decina di grammi di hashish nascosti nei pantaloni. Poco dopo un suo connazionale di 35 anni si è ferito con un vetro, tenuto nascosto sotto la giacca, dopo che la polizia lo stava portando in questura perché privo di documenti. Una volta in auto, il 35enne ha dato in escandescenza ferendosi con il coccio di bottiglia. Il nordafricano è stato accompagnato all'ospedale di Santa Maria Nuova dove, dopo essersi accanito contro i medici, è stato sedato e curato. E' stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere, oltraggio e resistenza.