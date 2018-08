Santo Spirito: bruciata bandiera Pd alla cena anti-ordinanza

Venerdì notte è stata bruciata una bandiera del Pd davanti alla chiesa di Santo Spirito a Firenze. E' quanto riferito dal Corriere Fiorentino di oggi.

Venerdì sera alcuni fiorentini hanno organizzato una cena alternativa davanti alla basilica per protestare contro l'ultima ordinanza del Comune. Palazzo Vecchio da una settimana ha deciso di vietare "assembramenti con detenzione e consumo di bevande e di alimenti, sull’area del sagrato della basilica di Santo Spirito dalle 22 alle 8 del mattino". L'obiettivo del Comune è di "ridare la chiesa e la piazza ai cittadini", ha detto nei giorni scorsi la vicesindaca Giachi. Venerdì sera è andato in scena un particolare episodio. Sul sagrato c'erano i musicisti di Toscana Classica (chiamati dall'amministrazione comunale) e anche un gruppo di persone che protestavano contro l'ordinanza che hanno attaccato un cartello con scritto "ordinanze e gentrificazione. A noi i danni a voi i guadagni".

Per il sindaco Nardella infatti la lotta al degrado passa anche dalla cultura, per questo sono stati programmati dei concerti di musica classica in un luogo come Santo Spirito.