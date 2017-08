Santa Maria Novella, turisti ubriachi denunciati per una bravata

È costata cara una notte brava a tre turisti americani che, alquanto alticci, avevano pensato bene di introdursi all’interno dell’Hotel Santa Maria Novella probabilmente con l’intento di prendere qualcosa dalla sala colazioni. I tre 22enni non sono passati inosservati e sono stati sorpresi dal portiere dell’albergo e un facchino, i quali hanno subito allertato i carabinieri. Prima che i militari arrivassero, i tre turisti, pur di guadagnare la fuga, avevano ingaggiato una colluttazione con i due dipendenti dell’hotel. Quest'ultimi se la sono cavata con lievi lesioni.



Una pattuglia del radiomobile e una della stazione di Firenze sono subito riusciti a bloccare e identificare due dei tre ragazzi. Il terzo giovane, però, è stato poco dopo localizzato e identificato a seguito di altro intervento nella vicina via Purgatorio. I militari lo hanno sorpreso mentre prendeva a calci la porta di ingresso della casa di un'amica, dove poi si è scoperto che lo alloggiava insieme ai due compagni, perché si era dimenticato le chiavi e non sapeva come entrare. Per tutti e tre è scattata una denuncia a piede libero per tentata rapina.