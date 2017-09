Degrado a Santa Maria Novella: bivacco sul sagrato della basilica

Un gruppetto che bivacca davanti alle porte della basilica di Santa Maria Novella. Difficile non notarli per la schiera di birre apparecchiate sul sagrato davanti a una delle piazze del centro storico recuperate dall'amministrazione dopo anni di degrado.



Poi succede che alcuni di loro, in preda ai fumi dell'alcol, si lascino andare a comportamenti indecorosi. Sono stati notati ad urinare sotto i marmi della splendida chiesa fiorentina. Il problema è che questi soggetti, descritti come soggetti bordeline, si presentano spesso nella piazza fiorentina. L'ultima volta ieri sera. Il Maggio scorso il sindaco aveva disposto il lavaggio con gli idranti proprio per contrastare il bivacco dei turisti.