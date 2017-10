Santa Croce, turista derubato mentre passeggia con la moglie

Ieri sera un turista statunitense è stato borseggiato mentre camminava con la moglie e un amico in Via dell'Anguillara. Un 32enne, originario della Libia, l'ha intercettato colpendolo con una spallata. Manovra utile per permettergli di portar via il portafoglio dalle tasche dell'americano. Il nordafricano si è poi allontanato di corsa. E' stato fermato in Via de'Benci. Indosso aveva ancora i soldi della vittima. E' finito in manette con l'accusa di furto con destrezza.