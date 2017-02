Movida in Santa Croce: ubriaco perde la testa, panico tra i passanti 

Ubriaco a tal punto da prendere a calci le auto che passavano in Via Verdi. Non contento se l'è presa anche con i passanti e le vetture in sosta. Protagonista un 21enne fiorentino che la notte scorsa ha perso la testa in strada dopo che il personale di una discoteca di Santa Croce lo aveva respinto perchè palesemente alterato.

Uno spettacolo della movida che ha quindi richiesto l'intervento dei carabinieri. Il 21enne ha anche tentato di allontanarsi verso Sant'Ambrogio, passando da via Pietrapiana, ma è stato bloccato. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, era talmente su di giri che è stato richiesto l'intervento del 118. Sottoposto ad alcol test si è scoperto che aveva un livello di alcol nel sangue pari a 2,66 g/l, oltre cinque volte il consentito.



I militari dell'Arma sono stati a loro volta insultati. Il 21enne, una volta capito che stava per essere portato in caserma, ha cominciato a dimenarsi danneggiando anche l'auto di servizio. E' stato portato via per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento