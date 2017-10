Santa Croce, giovani graffitari sorpresi mentre imbrattano un muro 

Ieri notte i carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato due 19enni fiorentini, entrambi incensurati, sorpresi a vergare con delle bombolette spray le saracinesche di alcuni negozi e su un muro accanto all'ingresso di un ristorante. I due erano stati notati in Via Verdi da una guardia giurata mentre scrivevano “Sleat” e “Scrigna” con degli spray di colore viola e nero. I militari sono riusciti a rintracciarli nelle stradine del centro, trovandogli ancora indosso le bombolette. La coppia non ha fornito alcuna giustificazione per quanto fatto. Ora dovranno rispondere di deturpamento e imbrattamento.