Santa Croce, ruba borsa a cliente in un locale notturno 

Ieri notte i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un 28enne marocchino dopo che aveva messo a segno un furto dentro il locale Red Garter di Via de' Benci. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, si era mischiato tra i clienti del locale notturno quando è stato sorpreso a portar via la borsetta di una turista tedesca. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma che lo hanno rintracciato e arrestato per furto aggravato.