Santa Croce: cade un elemento architettonico, turista spagnolo muore sul colpo / VIDEO

La baslica di Santa Croce è transennata e sottoposta a sequestro. La procura della Repubblica ha aperto un fascicolo sull'incidente di ieri che ha portato alla morte del 52enne turista spagnolo: improvvisamente un elemento architettonico (un peduccio in pietra) si è staccato e ha colpito l'uomo uccidendolo sul colpo. In serata è entrato un elevatore nella Basilica per capire cosa sia successo e comprendere la stabilità dell'area. Verso le 19 e 30 il corpo dello spagnolo ha lasciato la Chiesa ed è a disposizione del medico legale. Video di Alessandro Busi & Alessia Benelli