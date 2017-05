Sant'Orsola, ok a riqualificazione: arriva la scuola di musica di Bocelli

Ok della commissione della Città metropolitana al progetto di riqualificazione del Sant'Orsola presentato da un cordata di imprese guidata dalla Almud Edizione Musicale di Andrea Bocelli.

Il via definitivo è arrivato ieri, dopo un primo ok tecnico al progetto nei mesi scorsi. Per la riqualificazione del Sant'Orsola, immenso 'buco nero' abbandonato nel centro di Firenze da oltre 40 anni, a due passi dal Mercato centrale, si parla di un'operazione da 25/30 milioni di euro.

Il progetto prevede una scuola di musica voluta da Bocelli, che occuperà circa 5mila metri quadri sui 17mila totali a disposizione. Previste poi tre piazze al piano terra, una ludoteca, spazi museali, parcheggi, bar e ristoranti.

Entro 4 mesi si esprimerà anche la sovrintendenza, valutando se il progetto di riqualificazione rispetta i vincoli storico artistici dell'ex convento. Poi potrà partire l'iter burocratico e i lavori di ristrutturazione: forse dopo quasi mezzo secolo di totale abbandono questo immenso spazio potrà tornare a nuova vita.