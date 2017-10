Sant'Orsola, l'installazione dell'artista celebra la fine del degrado / FOTO

Nell'arco dei prossimi sei anni l'ex convento di Sant'Orsola, ora abbandonato, diventerà un centro polivalente in cui sarà insediata la Bocelli Academy Music School. Per 40 anni questo importante ambiente situato in pieno centro storico è stato abbandonato a se stesso. In attesa dell'inizio dei lavori la struttura sta già cambiando volto.

L'artista ceco Vaclav Pisvejk in collaborazione con l'associazione "Insieme per San Lorenzo" ha realizzato una installazione per la facciata di Sant'Orsola. Si tratta del nome dell'ex convento realizzato con neon a forma di note musicali. "I neon sono stati forgiati da artigiani che lavorano ancora soffiando il vetro - spiega l'artista -. Ho scelto le note musicali in previsione della futura Accademia internazionale di musica".

Vaclav Pisvejk nel 2013 firmò un'altra performance artistica sempre a Sant'Orsola: tappezzò l'ex convento di banconote fac-simile da un dollaro. Anche 4 anni fa l'artista collaborò con l'associazione "Insieme per San Lorenzo".