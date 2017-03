Sant'Ambrogio, ubriaco lancia sassi sui passanti: 24enne ferito alla testa

Ieri notte un 32enne marocchino ha perso la testa mentre si trovava tra Largo Annigoni e Via della Mattonaia. Dopo aver forzato le barriere di un cantiere edile, ha raccolto alcune pietre e, complice anche l'alcol, ha cominciato a lanciarle contro i passanti. Tra questi anche un gruppo di ragazzi: uno è stato colpito di rimbalzo ad una gamba, un altro è stato centrato alla testa. Ha riportato una ferita lacero-contusa: uscirà dall'ospedale con 10 giorni di prognosi.

Mentre sul posto arrivava la polizia, il nordafricano si è però allontanato. Poco dopo verrà ritrovato privo di conoscenza in Viale Amendola. Sul volto evidenti segni di percosse. Si suppone che il 32enne abbia infastidito un altro gruppetto di giovani, i quali lo avrebbero messo k.o. Il 32enne, denunciato per lesioni, è stato portato all'ospedale di Santa Maria Nuova per un grave trauma cranico.