Sant'Ambrogio, difende l'amica dopo un apprezzamento: aggredito 

Ieri notte un 27enne è stato colpito alla schiena con una bottiglia in vetro da un nordafricano al termine di una lite. Poco prima il ragazzo era intervenuto in difesa di un'amica a cui erano stati rivolti pesanti apprezzamenti dall'aggressore e un suo connazionale. Dopo un diverbio verbale i due italiani si erano allontanati ma sono dovuti tornare indietro perchè, nella concitazione, la ragazza aveva perso le chiavi di casa. Proprio mentre le cercavano il nordafricano ha colpito alle spalle il ragazzo. Il 27enne è stato poi accompagnato in ospedale. Sull'episodio indaga la polizia.