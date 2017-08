Sansovino, spaccio di droga lungo la linea della tramvia

Ieri mattina i carabinieri di Scandicci hanno arrestato un 22enne nigeriano trovato a cedere eroina lungo la linea della tramvia. I carabinieri di Scandicci avevano notato più volte il 22enne avvicinarsi ai binari della fermata Sansovino quando arrivavano i convogli del Sirio. Non è escluso possa aver fissato più appuntamenti con altrettanti clienti. Uno di questi l'ha raggiunto lungo i binari. Il 22enne gli ha consegnato una dose di eroina in cambio di denaro. I militari dell'Arma, in borghese, hanno assistito allo scambio e sono subito intervenuti. Il 22enne, già arrestato altre volte per spaccio di stupefacenti, aveva indosso numerose banconote di piccolo taglio. Il giovane straniero risulta essere un richiedente

protezione internazionale e verrà processato per direttissima nella giornata di oggi.