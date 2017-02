Boom di ascolti a Sanremo, Conti confessa: "Piaciuta conduzione diversa"

La conduzione a due di Sanremo ha messo il turbo al Festival. Ieri la prima serata ha infatti toccato quota (in media) 11 milioni 374 mila spettatori con il 50.4% di share. L'anno precedente, l'edizione guidata dallo stesso Conti, aveva racconto uno share di 11 milioni 134 mila spettatori pari al 49.48% di share.

Un balzo che ha soddisfatto il direttore di Rai1, Andrea Fabiano.

Boom di ascolti della prima serata di #sanremo2017!!! Media di 11,4 milioni e share del 50,4%!!! Share migliore degli ultimi 12 anni!!! — Andrea Fabiano (@AndreaFabiano) 8 febbraio 2017

A confermare il riscontro positivo della nuova formula di conduzione sul palco dell'Ariston è stato lo stesso Carlo Conti. Il conduttore fiorentino è intervenuto ai microfoni di RTL 102.5 commentando il grande risultato di ascolti della prima serata del Festival di Sanremo.



"Bellissimo concludere questo trittico con questo crescendo, arrivando oggi al 50% dopo i 49 e passa dello scorso anno, sfondare questo muro è fantastico, felice, bellissimo. Poi vuol dire che è piaciuto questo meccanismo, questa coppia, questa nuova forma di festival, in qualche modo, come tipo di conduzione a due invece che la classica conduzione singola".



Ha avuto modo di leggere i commenti, le inevitabili critiche?

"Siete i primi che sento, anche perché oggi, al di là del 50%, è un giorno particolare perché è il compleanno di mio figlio, quindi sono più concentrato su quello. Ben 3 anni".



Le critiche sostanzialmente parlavano di una De Filippi che si sarebbe mangiata Carlo Conti, che in realtà forse fa rendere al 110% chi ha intorno.

"Certo, è il mio compito, da direttore artistico. L’idea di questo Sanremo era diversa dagli altri, una conduzione a due, quindi diversa da un gioco più da solista con dei comprimari rispetto agli altri anni, volutamente, proprio per arrivare a questo crescendo negli anni e dare sempre qualcosa di diverso al pubblico e mai la stessa cosa. Con questa cornice diversa per un quadro, che sono le canzoni, che devono comunque restare al centro".