Sanremo 2017, eliminato il fiorentino Tommaso Pini

La terza serata di Sanremo 2017 si è aperta con la seconda semifinale a eliminazione diretta delle nuove proposte: non passano il turno Tommaso Pini e Valeria Farinacci, mentre arrivano in finale, insieme al pratese Francesco Guasti e Leonardo Lamacchia, i cantanti Maldestro e Lele.

Nato a Bagno a Ripoli nel 1989, Tommaso Pini ha frequentato l'Accademia di Musica di Firenze. Non è un volto nuovo del piccolo schermo: nel 2011 partecipa ai casting di X FACTOR 5, arrivando alla fase delle esibizioni dei Boot Camp, mentre l'anno successivo è il 1° classificato al concorso Danza in Fiera.

Dopo essersi esibito come corista di Gianna Nannini al Music Summer Festival, nel 2014 partecipa a The Voice Of Italy 2 dove si classifica al terzo posto come finalista del Team di Raffaella Carrà, battendosi fino all'ultimo colpo di nota con il brano inedito "La Perfezione non c'è".

Sul palco dell'Ariston sale per la prima volta nel 2015, quando viene scelto dalla Commissione Artistica per partecipare alle fasi finali delle Nuove Proposte con il brano "Passatempo", che si piazza al primo posto nella graduatoria di preferenze web sul sito di Sanremo. Nello stesso anno pubblica il suo primo album e partecipa numerosi eventi live sia in Italia che all'estero.

Viene scelto ancora una volta per le audizioni delle 60 Nuove Proposte per il Festival di Sanremo 2016 con il brano "Veleno ed Antidoto" , scritto insieme ad Andrea Amati e Sergio Dall'Ora. L'edizione 2017 segna la sua terza partecipazione al Festival della canzone italiana, dove si esibisce con "Cose Che Danno Ansia" tra le fila delle Nuove Proposte, eliminato durante la terza serata del festival.