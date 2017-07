Sanità, novità per Fascicolo sanitario e ricetta elettronica

Arrivano due novità che riguardano il Fascicolo sanitario elettronico e rendono più semplice e veloce l'accesso dei cittadini ai servizi sanitari: al Fascicolo sanitario elettronico si può accedere anche con le credenziali SPID; i toscani possono accedere alla ricetta medica dematerializzata direttamente attraverso il proprio Fascicolo sanitario elettronico.

A partire dal mese di luglio 2017 per accedere al Fascicolo sanitario slettronico, si potrà usare, oltre alla carta sanitaria (TS/CNS), anche credenziali SPID con livello di sicurezza SPID 2.

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che permette ai cittadini di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password). Per l'uso dell'identità SPID non è necessario alcun lettore di smart card e può essere utilizzata in diverse modalità (da computer fisso o da mobile).

I toscani poi da questo mese potranno avere accesso diretto alla sua prescrizione medica farmaceutica. Con il Decreto Ministeriale del 2 novembre 2011 è stato introdotto, a livello nazionale, il processo di dematerializzazione della ricetta medica. In questi ultimi anni ogni cittadino, nella propria esperienza, ha potuto constatare il passaggio dalla ricetta cartacea medica (ricetta rossa) al semplice "promemoria" in carta bianca.

Da luglio 2017 anche il cittadino, oggetto della prescrizione, potrà avere accesso diretto alla sua ricetta medica farmaceutica attraverso il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico Toscano. Quindi, utilizzando il proprio fascicolo, il cittadino potrà accedere ad ogni prescrizione medica farmaceutica dematerializzata per consultazione o ristampa del relativo promemoria.