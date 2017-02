San Valentino, Firenze tra le mete preferite dagli innamorati

Si prevede una grande affluenza di turisti a Firenze per San Valentino, il giorno degli innamorati. Secondo il portale di ricerca on line Hundredrooms, nel capoluogo fiorentino, ad una settimana dalla festa, sono già stati riservati l'85% degli appartamenti turistici.

In Italia, per il momento fanno meglio di Firenze, che si piazza al 3° posto, solo Roma e Venezia, dove già la settimana scorsa si registrava oltre il 90% di alloggi turistici già prenotati per la notte tra il 13 e il 14 febbraio.

Giù dal podio, dopo Firenze, seguono Bologna, Palermo (da poco scelta come capitale italiana della cultura del 2018) e Napoli, dove gli alloggi già occupati sono rispettivamente il 70%, il 68% e il 66%.