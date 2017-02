San Valentino, nozze d'oro a Palazzo Vecchio: 1.000 coppie da 50 anni insieme | FOTO

Un San Valentino speciale per oltre mille coppie di anziani, che oggi hanno celebrato le 'nozze d'oro' (50 anni di matrimonio), nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

L'iniziativa del festeggiamento delle 'nozze d'oro' in Palazzo Vecchio fu introdotta da Matteo Renzi, ai tempi in cui era sindaco di Firenze, ed è rimasta in vigore con il successore Dario Nardella.

La giornata è stata aperta questa mattina da Nardella: "Grazie, perché ci insegnate l'importanza delle relazioni durature", ha detto il sindaco alla platea di anziani.

Due le sessioni di consegna delle pergamente di celebrazione dei 50 anni di matrimonio, una al mattino e una al pomeriggio. Le coppie hanno poi avuto libero accesso alle sale e al museo di Palazzo Vecchio.