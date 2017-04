Ieri pomeriggio una turista italiana è stata scippata mentre passeggiava con alcuni familiari in Via dell'Erta Canina. Un uomo a bordo di uno scooter le si è accostato, strappandole poi la borsetta. Al cui interno vi erano documenti, cellulari e portafogli. Borsetta ritrovata poi dalla polizia in Via della Pescaia. La 51enne non ha riportato ferite.