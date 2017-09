San Niccolò: paura nella notte, statunitense nuda nell'atrio di un palazzo

La notte tra venerdì 29 e sabato 30 settembre una 27enne statunitense si è risvegliata nuda, con addosso solo gli slip, nell'atrio del palazzo del quartiere di San Niccolò dove sta soggiornando a Firenze. La ragazza non ricordava perché fosse senza vestiti e come avesse fatto ad arrivare nell'atrio. Spaventata, ha suonato ad un appartamento del palazzo per chiedere aiuto. I vicini hanno chiamato le forze dell'ordine. La notizia è stata diffusa dal sito Internet de la Nazione.

La giovane ha detto alla polizia di aver bevuto diversi drink con degli amici. Di avere bevuto in un bar del centro storico e poi di essere entrata in un secondo locale, non ha saputo specificare se in compagnia o sola, intorno alle 20 e da quel momento di non ricordare più niente. La giovane donna esclude di aver subito una violenza sessuale. I suoi vestiti sono stati trovati nello stesso palazzo.