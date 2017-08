San Lorenzo: Sant'Orsola risorge, chiostri come piazze / FOTO

Sant'Orsola si prepara a cambiare volto. Nell'arco dei prossimi sei anni l'ex convento, ora abbandonato, diventerà un centro polivalente in cui prenderà piede la Bocelli Academy Music School. Oltre ad una foresteria e una piazza urbana da 17mila metri quadri. Nel pomeriggio di oggi, nel giorno della festa di San Lorenzo il complesso è stato aperto al pubblico, il sindaco Nardella ha illustrato come la struttura tornerà a essere parte attiva della città. Accanto a Nardella anche la consigliera delegata al Patrimonio della Città Metropolitana, ente che ha in carico l'immobile, Benedetta Albanese.



"Attualmente - ha spiegato Dario Nardella - il complesso è il risultato di una serie di interventi edilizi succedutesi nei secoli dei quali il più determinante è quello Ottocentesco che ha consentito l’insediamento nell’ex convento della Manifattura Tabacchi; la destinazione industriale ha comportato una profonda trasformazione degli spazi finalizzata prevalentemente alla realizzazione di ambienti di grandi dimensioni funzionali alle attività lavorative. Non ricostruisco tutti i passaggi formali della vicenda, il cui approdo, tuttavia, è che la Città Metropolitana di Firenze ha valutato positivamente un progetto e la relativa offerta economica".



L'offerta è quella presentata dal gruppo composto dalla mandataria 'Property Finance e Partners spa di Firenze' (composta da Almud Edizioni Musicale srl di Cascina, Sire spa di Firenze, Giulio Tanini spa di Firenze, Gervasi Spa di Firenze, Procogen srl di Impruneta, Gefat srl di Poggibonsi, Tanzini Quintilio e Figlio sas di Poggibonsi, Sant’Ilario srl di Poggibonsi, Bch srl di Firenze). Dopo il placet della Commissione tecnica istituita dalla Metrocittà, si attende ora il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.



Quindi si prevede un periodo di sei anni per portare a compimento la valorizzazione di Sant'Orsola, che, si legge in una nota, rimane immobile di interesse pubblico e destinato a un uso armonico con il carattere storico e artistico dell'ex convento. Proprio sulla questione dell'interesse pubblico, e una sua possibile svalutazione, il consigliere comunale d'opposizione Tommaso Grassi ha diffuso una nota in cui si spiega come a dir suo ci siano delle criticità: "La commissione della Città metropolitana è chiara nell'evidenziare, rinviando al Consiglio comunale la responsabilità politica e amministrativa di dichiarare l'interesse pubblico sul progetto presentato dal raggruppamento di società riunite attorno alla figura di Andrea Bocelli". La replica è arrivata durante la presentazione: "Presentiamo oggi alla cittadinanza un progetto che ha la caratteristiche che abbiamo richiesto - ha spiegato Benedetta Albanese -. Grassi non dice nulla di nuovo".

STRUTTURA

In tutto sono di mq. 17560 gli spazi totali dati in concessione. Sostanzialmente più del 50 per cento dell'immobile (per circa 8007 metri quadri) è destinato a un uso collettivo o generale con attività museali, artistica e di formazione, per l’infanzia e il tempo libero

Gli spazi pubblici (corti interne, porticati, giardini) posti a piano terra del complesso edilizio sono circa mq 2.450.

Nel progetto di recupero sono previsti anche mq. 5.886 di attività complementari di cui mq.2.438 per la foresteria, mq. 253 per il Wine Loft e mq. e 3.195 per il parcheggio di mezzi elettrici (n.50) e un bike station per bici elettriche.

L'importo dell'investimento è di oltre 23 milioni di euro, mentre il canone di concessione è di 121 mila euro l'anno.

Cosa sarà fatto nei e dei due interrati, un seminterrato, un piano terra e altri tre piani di Sant'Orsola?

Detto in estrema sintesi sarà realizzato il museo Monna Lisa, l'accademia musicale 'Bocelli Academy', una ludoteca, ma anche uno spazio per 'wine loft e music stage', una scuola di creatività e incubatore d'eccellenze, un parcheggio.

DETTAGLI

Con la "Bocelli Academy Music School" si crea un centro di alta formazione musicale, complementare a quelli d'eccellenza presenti a Firenze, basato sull’esperienza della famiglia del Maestro Andrea Bocelli e dei professionisti che con essa lavorano. Le società 'Almud edizioni musicali', la 'Bocelli 1831' ed altre aziende specializzate nella gestione di eventi e nella formazione musicale assumeranno la gestione dell’Academy in Sant'Orsola.



Alla formazione anche nella "Creativity School" per l'apprendimento e lo sviluppo dell'artigianato, della creatività e della cultura, con spazi per le startup e per favorire l'incontro degli attori della Scuola internazionale.

Sarà offerta anche accoglienza agli utenti per brevi e medi periodi nella Locanda, una foresteria in stretto contatto con le attività formative nel Complesso.



Nel Museo di Monna Lisa verrà raccontata la storia dell'ex convento con la valorizzazione degli scavi archeologici e delle tracce di Lisa Gherardini del Giocondo detta “Monnalisa”, musa di Leonardo Da Vinci. L’area degli scavi sarà pavimentata con lastre di vetro e percorsa da un suggestivo sistema di illuminazione. Dispositivi interattivi consentiranno di approfondire la visita nel museo che ospiterà anche le opere d'arte e oggetti di una collezione relativa alla storia del convento.



Mentre si svolgono queste attività, la nuova Sant'Orsola rimane aperta alla città ed al quartiere grazie alla ludoteca per bambini, la sala lettura, il book shop, il caffè lab, il ristorante 'Monnalisa' e spazi dedicati ad eventi ed attività culturali. Ruolo non secondario nell'osmosi con la città avranno le corti interne, riconvertite in piazze e giardini urbani, in grado di ospitare eventi culturali e di arte contemporanea (con la realizzazione di opera da parte di artisti internazionali) per animare la vita del quartiere anche nel periodo estivo.