Movida, tenta ingresso nel locale con manganello telescopico 

Ieri sera un ragazzo filippino è stato denunciato all'esterno di un locale notturno di San Lorenzo dopo esser stato trovato in possesso di un manganello telescopico. Strumento, acquistabile su internet, che il giovane teneva nascosto nei pantaloni. A segnalare il giovane alla polizia sono stati gli addetti alla sicurezza. Il ragazzo, che si trovava in compagnia di un gruppo di giovani sudamericani, si è giustificato dicendo di portare con sè l'arnese come strumento di difesa. E' stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.