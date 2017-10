San Lorenzo, derubata parente di un diplomatico

Ieri pomeriggio una 23enne bulgara è stata arrestata dopo aver derubato una cittadina qatariota al Mercato di San Lorenzo. La vittima, parente di un diplomatico, si trovava all'interno di un negozio quando la 23enne è entrata insieme ad un'altra donna. Con una mossa repentina hanno portato via il portafogli, con all'interno 400 euro, alla vittima. Fortuna ha voluto che l'esercente sia stato lesto nel fermare la complice della 23enne che non si è quindi allontanata. Sul posto è intervenuta la polizia che ha fermato la donna, già nota per precedenti analoghi, e riconsegnato il portafogli.