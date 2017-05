San Lorenzo, droga nel pacchetto di sigarette

Ieri pomeriggio, in via Panicale, la polizia ha arrestato un 40enne tunisino con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



L’uomo, conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, era stato recentemente sottoposto dal Tribunale di sorveglianza alla misura di sicurezza della libertà vigilata, proprio per reati in materia di stupefacenti.



Intorno alle 16.00 le volanti, impegnate nel controllo del territorio, lo hanno notato nei pressi del Mercato Centrale; alla vista degli agenti, lo straniero si è allontanato con fare sospetto, ma i poliziotti lo hanno subito raggiunto e fermato. Durante il controllo, da un pacchetto di sigarette che l’uomo aveva in borsa sono saltati fuori oltre 30 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per essere smerciate. Lo stupefacente è stato sequestrato e per il pregiudicato sono scattate le manette.