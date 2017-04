San Jacopino, attenti al vandalo che graffia le auto

Nell'ultimo periodo si sono verificati numerosi atti vandalici contro le auto parcheggiate nella zona di San Jacopino. A darne notizia il comitato cittadini attivi San Jacopino che puntualizza come i cittadini si siano organizzati con "un tam tam di allerta" per segnalare tipi sospetti. L'ultimo episodio si sarebbe verificato nella mattinata di Mercoledì 12 Aprile con una decina di macchine danneggiate tra Via San Jacopino a Viale Redi. "Ringraziamo le Forze dell'Ordine e il Comune di Firenze per il lavoro che stanno facendo – si legge in una nota -, ma invitiamo a riprendere ed effettuare maggiori controlli."