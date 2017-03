San Jacopino, ubriaco contro autista Ataf: autobus bloccato

Ieri sera i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti in Piazza San Jacopino dove era stato segnalato un giovane molesto a bordo dell'autobus 22. Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che il soggetto era ubriaco e aveva cominciato a battere i pugni sui vetri della cabina del conducente dopo esser stato ripreso per il suo comportamento. Riuscendo quasi a toccare il lavoratore dopo aver infilato le mani dentro la cabina. L'autista si è quindi visto costretto a interrompere il servizio, facendo scendere i passeggeri, e allertare il 112. I militari dell'Arma sono subito giunti sul posto denunciando il 21enne, cittadino marocchino, per interruzione di pubblico servizio ed ubriachezza molesta.