San Jacopino: c'è ancora la "moschea" abusiva, l'urlo dei residenti / FOTO

Mentre il progetto di realizzazione di una nuova moschea a Firenze non sembra decollare, in Via Tozzetti (vicino a Piazza San Jacopino) da almeno due anni esiste un luogo di preghiera per le persone di fede musulmana che non rispetta le norme sulla sicurezza. Si tratta di una vera e propria 'moschea' abusiva.

"A volte ci sono anche più di 80 persone a pregare - dice Francesca Lorenzi che ha un negozio lì vicino - ma è un fondo commerciale di appena 40 metri quadrati. Da due anni va avanti questa storia, abbiamo fatto un esposto in Procura, segnalato la cosa al Comune, alle forze dell'ordine e alla Asl. Tante promesse ma è ancora aperta".

Si tratta del "Centro culturale del Bangladesh" che si trova al piano terra di una palazzina di Via Tozzetti. "In quei locali cucinano anche - lamentano i residenti -, sappiamo che utilizzano bambole del gas per preparare le pietanze ma quello spazio non sarebbe adibito a cucina. Noi abbiamo paura per la nostra incolumità, una bombola potrebbe esplodere". Il fondo poi non avrebbe uscite di sicurezza.

I residenti della zona hanno avuto dei diverbi con i frequentatori del centro. "E' successo che facevano troppi commenti alle ragazze del posto - racconta Francesca -, il padre di una di loro ha detto ad alcuni che non potevano comportarsi così ed è nata una accesa discussione".

La situazione sta diventando così escandescente che una signora, residente in un appartamento del palazzo del centro culturale, sta cercando di trasferirsi.

Questa estate Francesca Lorenzi ha esposto un cartello provocatorio nel suo negozio. "Chi ruba in questo negozio verrà punito da Allah", scritto in arabo e in italiano. Francesca lo aveva messo perché in pochi mesi era stata vittima di una decina di furti. "Dalle telecamere di sorveglianza ho visto che sono tutti riconducibili a persone di religione musulmana che ho visto frequentare la moschea abusiva - spiega Francesca - senza voler offendere nessuno ho messo così questo cartello. L'ho dovuto togliere perché sono stata minacciata".