San Jacopino, 42enne maltratta la moglie: arrestato

Ieri i carabinieri hanno arrestato un cittadino egiziano con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. In mattinata il 42enne aveva litigato con la moglie, motivo per cui la donna si era rifugiata a casa di un'amica. La coppia aveva litigato in quanto il marito aveva chiesto il divorzio. La questione sarebbe poi degenerata fino a quando lui l'ha aggredita fisicamente. La donna si è divincolata andando quindi a chiedere aiuto ad un'amica. Qui ha chiamato il 112. I militari hanno scoperto che questa non era la prima volta in cui la donna, che ha riportato lesioni guaribili in sei giorni, veniva aggredita.