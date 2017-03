San Jacopino, lite tra giovani ex fidanzati: presa a calci e pugni

Ieri sera una sedicenne è stata aggredita dall'ex fidanzatino dopo che si erano incontrati in Piazza San Jacopino per chiarire la loro situazione dopo aver deciso di chiudere la loro relazione. Il ragazzo le ha chiesto più volte di tornare insieme ma l’ex gli ha ribadito di avere un nuovo fidanzato e che con lui non era più il caso di provarci. A quel punto il 16enne, in un impeto di gelosia, è scattato contro la coetanea afferrandola per il collo. Poi le ha sferrato calci e pugni in pancia. La giovane è però riuscita a divincolarsi, impugnando il telefono per chiamare la madre e chiedere aiuto. Non ha avuto il tempo per comporre il numero che l'ex fidanzato gli ha strappato il cellulare di mano, cominciando poi ad allontanarsi lungo via Maragliano. La 16enne lo ha quindi inseguito. Fino a quando non l'ha visto tornare verso di sè, tappargli la bocca con una mano e farla accasciare a terra. Manovra utile per non farsi notare da una pattuglia dei carabinieri che passava in strada.



Il giovane ha poi telefonato a un amico. Questo ha caricato i due in auto. La giovane ha continuato a supplicare l'ex di riconsegnarle il cellulare. Cosa che è avvenuta una volta arrivati in Via Rossellini. Qui l'ha fatta scendere dalla vettura. La ragazza, spaventata e con qualche livido, ha subito chiamato i carabinieri che l'hanno calmata e poi affidata ai genitori. Poi sono andati a cercare il giovane, denunciato per rapina.