San Godenzo, anziano esce di strada: ritrovato in auto 

Stamani i carabinieri hanno ritrovato un 87enne di San Miniato che era uscito di strada in auto lungo la provinciale 95 nei pressi della frazione di Castagno d’Andrea. I militari lo stavano cercando dopo che i parenti del pensionato avevano lanciato l'allarme dopo che era uscito nella mattinata di lunedì. I carabinieri lo hanno ritrovato all'alba in auto in una zona particolarmente impervia ed isolata di San Godenzo. L'anziano, trovato in buone condizioni di salute, ha confessato di essersi perso. Dopo alcuni accertamenti presso l'ospedale di Borgo San Lorenzo, l’anziano ha potuto riabbracciare i familiari.