Borgo San Frediano, lo sfratto degenera: feriti due agenti

Questa mattina lo sfratto di un'abitazione stava per degenerare. Una donna, cittadina marocchina, ha minacciato di togliersi la vita con un coltello quando si è vista sulla porta l'ufficiale giudiziario e la polizia. La donna, che viveva nella casa insieme al figlio dodicenne, ha impugnato un coltello puntandoselo all'addome. Gli agenti, dopo che era già stato chiarito come il Comune avesse già pronto un alloggio per questa famiglia, sono intervenuti bloccandola. Mentre la disarmavano sono però rimasti feriti alle mani: entrambi sono stati accompagnati a Torregalli per le lesioni riportate a mani ed avambracci. La donna è stata denunciata per resistenza e lesioni.