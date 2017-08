San Frediano, continuano i lavori in piazza del Carmine

Vanno avanti i lavori di riqualificazione in Piazza del Carmine. Da domani, giorno i cui riprenderà anche la pulizia notturna delle strade, saranno istituiti divieti di sosta e transito nel tratto da Borgo Stella a piazza Piattellina e in quello tra via Santa Monaca e Borgo Stella (deroghe per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Sarà istituita una corsia da via Santa Monaca a piazza Piattellina fronte chiesa verso la piazza. Prevista la chiusura anche del tratto della piazza tra Borgo Stella e Borgo San Frediano perché strada senza sfondo: accesso consentito a mezzi di soccorso, titolari di passi carrabili, frontisti e residenti. Divieti di sosta e transito anche di anche in Borgo Stella da via Ardiglione a piazza del Carmine (deroga sempre per mezzi di soccorso e titolari di passi carrabili). Via Ardiglione nel tratto Borgo Stella-via Santa Monaca diventerà a senso unico verso quest’ultima.