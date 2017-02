San Casciano: marijuana e hashish in casa di un 62enne

Ieri un 62enne è stato arrestato dai carabinieri dopo esser stato fermato in auto sulle strade di San Casciano Val di Pesa. Sulla vettura sono stati trovati alcuni stupefacenti. Per questo i militari dell'Arma hanno poi effettuato una perquisizione nella sua abitazione di Firenze. Qui sono stati trovati: 102 grammi di marijuana, 26 di hashish oltre a due bilancine e tre coltelli a serramanico. Oltre a due bilancine di precisione e quasi 1700 euro in contanti ritenuti proventi di spaccio. L'arrestato, dopo la compilazione degli atti, è stato messo a disposizione della magistratura fiorentina.