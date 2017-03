San Casciano, fermati con la droga in auto: scoperta serra

Ieri notte i carabinieri hanno arrestato due uomini, un empolese di 29 anni e un romeno di 26, dopo averli fermati per un controllo lungo Via Certaldese. All'interno dell'abitacolo sono stati trovati 31 grammi di marijuana e 2 di cocaina. I militari dell'Arma hanno poi controllato le abitazione dei due. Una volta giunti presso il domicilio del 29enne i militari hanno rinvenuto 109 grammi di marijuana e 1.200 in contanti, mentre a casa del 26enne hanno trovato una serra con 21 piante di canapa indiana (alte circa 85 centimetri), 70 grammi di cocaina, 450 grammi di marijuana già pronta e 400 euro.



Entrambi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di droga. Il 29enne è finito agli arresti domiciliari mentre per il 26enne si sono aperte le porte del carcere di Sollicciano.