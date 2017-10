Sacerdote rapito in Nigeria: atterrato a Peretola don Pallù

E' appena atterrato all'aeroporto fiorentino di Peretola don Maurizio Pallù, sacerdote rapito in Nigeria giovedì scorso, 12 ottobre, e liberato poi nella notte tra il 17 e il 18 ottobre. L'arrivo è stato documentato in diretta da Rainews 24.

Le prime parole di don Pallù

“Ringrazio il Signore per la mia liberazione”, le prime parole del sacerdote, visibilmente provato, alle telecamere. Pallù, 63 anni, originario di Firenze, ha iniziato il suo percorso nella chiesa nella parrocchia di San Bartolomeo in Tuto, a Scandicci. E proprio alla parrocchia di San Bartolomeo questa sera alle 21 don Pallù celebrerà messa, per ringraziare la vicinanza dei fedeli durante la sua prigionia.

Il rapimento a scopo di rapina

Il sacerdote ha raccontato di essere stato rapito “da delinquenti che volevano soldi”. Martedì sera, alla notizia della sua liberazione, confermata dal ministro degli esteri Alfano, avevano espresso la propria soddisfazione il sindaco Dario Nardella e l'arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori.

Ad accoglierlo all'aeroporto c'era anche il sindaco di Firenze, che ha postato su Facebook una foto (vedi sotto) insieme al sacerdote. "Questa brutta storia è finita. Firenze ti accoglie a braccia aperte. Bentornato Don Maurizio", ha scritto Nardella. Don Pallù ha espresso il desiderio di tornare presto in Nigeria.