Arrestato ex politico messicano super ricercato

E' finito in manette a Firenze, Ruvalcaba Tomas Jesus Yarrington, 60 anni, già governatore dello stato del Tamaulipas in Messico, latitante dal 2012, condannato a due ergastoli e ricercato in campo internazionale dagli Usa per associazione per delinquere, traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio, frode bancaria, evasione fiscale e false attestazioni in atti destinati alla pubblica autorità.



Il latitante, riferisce la polizia, è stato un politico messicano, in passato esponente del Partito rivoluzionario istituzionale e dal 1999 al 2005 ha ricoperto la carica di governatore dello Stato del Tamaulipas. A partire dal 1998, approfittando delle cariche istituzionali ricoperte, avrebbe percepito cospicue tangenti dai narcotrafficanti messicani, riconducibili prevalentemente al noto ''Cartello del Golfo'', agevolandoli, in cambio, nell'esportazione di ingenti quantitativi di cocaina e marijuana negli Stati Uniti d''America. Adesso la procura generale messicana si sta già muovendo per il rimpatrio dell'ex politico.





#PGRInforma Se logró la ubicación y detención del señor Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, en Italia. Lee más: https://t.co/IdR2WweZyF pic.twitter.com/0DcXMcHKhm — PGR México (@PGR_mx) 10 aprile 2017