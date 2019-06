Russell Crowe in città: selfie del "gladiatore" agli Uffizi

Russell Crowe in città. L'attore neozeolandese ha visitato oggi gli Uffizi e sembra che sia rimasto affascinato dalle opere romane, che sia un caso? Il "gladiatore" si è infatti scattato anche una foto con il direttore Uffizi Eike Schmidt proprio davanti ad una statua di quel periodo.

Indeed, every gladiator from the Roman age cannot but be fond of antiquities and classical art too! @russellcrowe visiting the #Uffizi…So mesmerized by the statues of our collection! Thanks for coming 😉 pic.twitter.com/Ostu3ita9t