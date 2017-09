Rovezzano, spesa a gratis al supermercato: fermate due donne

Ieri pomeriggio i carabinieri hanno arrestato due cittadine romene, di 17 e 32 anni, sorprese a portar via una serie di generi alimentari nel supermercato Conad di Via Rocca Tedalda. Le due donne erano state notate mentre infilavano carne e tonno nelle loro borse. Per poi presentarsi alla cassa con in mano solo una bottiglietta d'acqua. Oltrepassate le barriere antitaccheggio è suonato l'allarme. Le donne hanno riconsegnato la merce del valore di oltre 60 euro. Dopo la compilazione degli atti sono state messe a disposizione della magistratura fiorentina.