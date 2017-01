Romito, rapina farmacia per comprarsi la cocaina 

Ieri pomeriggio un 32enne fiorentino è stato arrestato dopo aver rapinato una farmacia di piazza Tanucci. Secondo quanto ricostruito dalle testimonianze e visionando le immagini di videosorveglianza, il protagonista della vicenda - che indossava pantaloni mimetici e con il volto coperto da un cappello e una sciarpa - poco dopo le 16.00 sarebbe entrato nell’esercizio dirigendosi, con la mano destra infilata nella tasca, direttamente verso la cassa dove avrebbe poi ordinato alla farmacista di aprirla dicendo: “Questa è una rapina”. Al gesto e alle parole sono seguiti i fatti: l’uomo ha alzato le aste ferma soldi portandosi via in pochi attimi oltre 2.000 euro in contanti.



Scattato l’allarme al 113 le volanti della polizia si sono subito messe alla ricerca del fuggitivo. Poco dopo gli agenti hanno fermato ad un semaforo pedonale di Piazza Libertà un uomo che corrispondeva proprio alle descrizioni raccolte sul luogo della rapina; durante il controllo dalla tasca dei suoi pantaloni sono saltati fuori più di 2.300 euro. Da quanto appreso, il 32enne avrebbe raccontato che il denaro gli serviva per comprarsi la cocaina.