Rogo di Empoli: autopsia sui corpi carbonizzati nel casolare di Spalletti

E' stata disposta l'autopsia sui due corpi trovati carbonizzati nell'incendio di un casolare abbandonato alla periferia di Empoli, in zona ponte alla Stella, nella notte tra venerdì e sabato scorso. Lo ha deciso ieri la procura di Firenze, che ha conferito l'incarico ai medici legali.

I corpi, al momento del ritrovamento da parte di vigili del fuoco e carabinieri, erano completamente carbonizzati e non è stato possibile procedere all'identificazione. La speranza è che dall'autopsia si possano avere anche indicazioni sulla causa della morte. L'autorità giudiziaria ha lanciato un appello ad eventuali conoscenti e parenti delle due vittime a farsi avanti per aiutare il riconoscimento.

La procura ha aperto un'inchiesta, anche se al momento non ci sono indagati. Le fiamme sono scaturite probabilmente da un falò che i due potrebbero avere acceso per scaldarsi.

Il casolare, in stato di abbandono, non aveva impianto di riscaldamento né impianto elettrico. La struttura, la cui proprietà è riconducibile all'allenatore della Roma Luciano Spalletti, è tuttora sotto sequestro.

Il comune di Empoli, tramite il sindaco Brenda Barnini, ha fatto sapere che l’amministrazione comunale si farà carico delle esequie funebri delle due vittime. Vista l'inchiesta in corso, non è ancora possibile sapere quando potranno essere officiati i funerali, in occasione dei quali sarà anche proclamato il lutto cittadino.