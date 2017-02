Rocco Siffredi girerà un film hard con vista su Ponte Vecchio

A marzo Rocco Siffredi girerà un film hard a Firenze. A ospitare le riprese della pellicola sarà un appartamento di lusso, di proprietà di un professionista fiorentino, all'interno di un palazzo storico. La vista, per di più, sarà d'eccezione: l'immobile infatti affaccia su Ponte Vecchio. Ad annunciare le riprese del film sono gli organizzatori del FirenzeSex, la fiera dell'eros che si terrà all'hotel Delta Florence di Calenzano, dal 16 al 19 marzo.

La nuova pellicola sarà girata in collaborazione con la kermesse punto di riferimento nazionale per il settore, che ha proprio in Siffredi il suo padrino d'eccezione. Durante la quattro giorni del FirenzeSex, infatti, si terranno i casting degli attori che prenderanno parte al nuovo film del Rocco nazionale. E lo stesso pornodivo curerà in prima persona la scelta degli interpreti della pellicola. Sul fronte femminile, invece, si preannuncia un cast internazionale, con alcune fra le attrici più conosciute del mondo dell'eros.



Ma non è finita qui. Nel film fiorentino di Siffredi sarà lanciato sulle scene dell'hard anche un nuovo giovane attore pratese. Il nome sarà svelato durante il FirenzeSex. Per il momento gli organizzatori si limitano a svelare l'identità del ragazzo. "Ha 27 anni - dicono - e da mesi è artisticamente corteggiato da Siffredi, che l'ha voluto a tutti i costi nel suo nuovo film. Per lui sarà una prima assoluta sulle scene dell'hard. Nei giorni del FirenzeSex riveleremo il suo nome".