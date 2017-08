Ritrovate le targhe rubate alla Croce Rossa

Ieri sono state ritrovate le targhe rubate da un mezzo della Croce Rossa Italiana, appartenenti ad un Comitato della regione, rubate nei giorni scorsi. E' stata la polizia, fa sapere la CRI, a ritrovate le targhe CRI 299 AD. La notizia del furto aveva destato particolare preoccupazione, con un tam tam in rete e sui social, perchè tali targhe potevano essere usate per usi impropri. Infatti un mezzo dotato di tali targhe potrebbe accedere più facilmente a luoghi dove le vetture non possono normalmente arrivare.